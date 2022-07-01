ضيوف الرحمن يؤدون صلاة أول جمعة من شهر ذي الحجة بالمسجد الحرام

أدى ضيوف الرحمن اليوم بالمسجد الحرام صلاة أول جمعة من شهر ذي الحجة في أجواء روحانية مطمئنة، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار .

وجندّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 موظف لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام، وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة .

وقامت الرئاسة بغسل المسجد الحرام وتعقيمه وتطهيره بأجود أنواع المواد المطهرة، حيث خصصت الرئاسة عدة فرق موزعة في جميع جنبات المسجد الحرام للغسيل والتعقيم والتطهير عبر أكثر من 4000 عامل وعاملة وأكثر من 130 ألف لتر من المطهرات .

كما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع عبوات من ماء زمزم، بالإضافة إلى 25 ألف حافظة، وتوفير 516 مشربية، كما جهزت أكثر من 5000 عربة عادية و 1800 عربة كهربائية لخدمة محتاجيها من حجاج بيت الله الحرام، كما وفرت الرئاسة المصاحف والأرفف المخصصة لها، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل والتفاسير الميسرة .

