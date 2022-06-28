قانوني: هبوط الأهلي والفيصلي والحزم لا يلغي عقود لاعبيهم المحليين .. والأجانب حسب العقد

أكد المحامي سعود الرمان المختص في القضايا الرياضية أنه لا يحق للاعبي فرق الأهلي، الفيصلي، والحزم المحليين المحترفين إلغاء عقودهم بسبب هبوط فرقهم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى حسب لوائح وأنظمة المسابقتين، وقال "فرقهم هبطت لدوري محترفين وليس دوري هواة".

وشدد الرمان على أن الفقرة الثانية من المادة الـ 16 في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم المعدلة في عام 2021 نصت أنه يجوز للنادي في الموسم الأول للفرق الثلاثة يحق لإدارات أندية الأهلي، الفيصلي، والحزم في دوري "يلو" الحسم بنسبة 30 في المائة من مرتبات لاعبيهم الشهرية على ألا يقل الأجر الشهري المعدل عن الحد الأدنى للأجر الشهري المقرر للاعبين السعوديين المشاركين في دوري الأولى".

وأضاف الرمان "أنه في حال استمر النادي للموسم الثاني على التوالي في دوري الأولى وفشل فيه النادي في الصعود لدوري كأس محمد بن سلمان لا يحق لإدارات الأندية الثلاثة الحسم من المرتب الشهري إلا بموافقة اللاعب وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر الشهري".

وحول اللاعبين الأجانب، قال الرمان "في الغالب الأندية الهابطة للدرجة الأقل تعمل تسوية مع اللاعبين إما ببيع العقد أو الإعارة كما حدث مع الوحدة حينما اعار البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لنادي النصر واعار الفيحاء الغاني صامويل أوسو الفيحاء للنادي الأهلي".

وأضاف "قد يلعب المحترف الأجنبي في دوري الدرجة الأولى وفق ما نص عليه عقد اللاعب مع النادي، الأغلب يشترط الرحيل في حالة الهبوط وإذا تضمن العقد أن يشارك في مواسم معينة دون تحديد يحق للنادي اجبار الاعب على تمثيله في الأولى".

وتبلغ القيمة السوقية للاعبين الفرق الهابطة 49.43 مليون يورو "196,264,734 ريالاً"، بواقع الأهلي 26.5 مليون يورو "105,211,857 ريالاً"، الفيصلي 15.1 مليون يورو "59,950,907 ريالاً"، والحزم 7.83 مليون يورو "31,087,126 ريالاً".