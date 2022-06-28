"الثقافة" تتيح تراخيص وخدمات جديدة عبر منصة "أبدع"

أعلنت وزارة الثقافة اليوم، إطلاق تراخيص وخدمات جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، التي تقدم الدعم للممارسين والموهوبين والمنشآت بالأنشطة الثقافية في المملكة، وذلك عن طريق إتاحة التراخيص والتصاريح والخدمات الثقافية لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بطرق احترافية ووفق إجراءات واضحة.

وتضمّنت التراخيص الجديدة، رخصتين من هيئة التراث هما، "ممارس حرفي" والتي توفر إمكانية العمل في المجالات الحرفية اليدوية وبيعها للمواطنين الممارسين للأنشطة الحرفية، إضافة إلى "بيع المنتجات الحرفية التراثية اليدوية"، وتمكن الحاصل عليها من الدخول في السوق لبيع منتجاته.

كما قدّمت هيئة فنون الطهي 3 رخص وخدمة واحدة جديدة تمثلت بـ "خبير القهوة السعودية" و "ساقي الماء" والموجهة إلى خبراء المياه المعدنية ومياه الينابيع، فضلا عن "المأكولات الشعبية" التي تتيح لممارسي الطهي إمكانية بيع الأكلات الشعبية بشكل قانوني ومُنظّم، إضافة إلى خدمة "تسجيل وتصنيف المطاعم التراثية" التي تُسهم في تنظيم هذه المطاعم وتصنيفها.