بفعل أزمة الغاز .. شركة ألمانية لإنتاج السكر ترفع الأسعار وتتحول لطاقة الفحم

قالت صحيفة مانهايمر مورجن الألمانية اليوم إن شركة زيتسوكر لإنتاج السكر تعتزم زيادة الأسعار "بشكل كبير" لتعويض ارتفاع التكاليف كما أنها تستعد للتحول إلى الفحم بعد تباطؤ إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا الغربية.

وقال الرئيس التنفيذي نيلز بوركسين في مقابلة مع الصحيفة إن "تكاليف زراعة البنجر والطاقة آخذة في الارتفاع، وهذان قطاعان هامان من الإنتاج.

"إذا لم تتم زيادة لأسعار فسيكون من الصعب تحقيق الشركة أي ربح"، وفقا لـ"رويترز".

وقال بوركسين للصحيفة إن الشركة تعمل أيضا على زيادة المخزونات لاستخدامها في المصانع التي يمكنها أيضا استخدام الفحم لأنه ليس كل مصانع زيتسوكر مجهزة للعمل باستخدام مصادر طاقة أخرى إذا لم يكن هناك المزيد من الغاز.