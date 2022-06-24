مقتل 5 مهاجرين لدى محاولتهم اقتحام المعبر الحدودي الأسباني مع المغرب

قال وزارة الداخلية المغربية اليوم الجمعة إن خمسة من المهاجرين الأفارقة لقوا حتفهم لدى محاولتهم العبور لجيب مليلية الإسباني وأصيب 76 آخرون من بينهم 13 إصاباتهم خطيرة.

وقالت السلطات الإسبانية في وقت سابق إن نحو ألفي مهاجر اقتحموا اليوم الجمعة سياجا عاليا يطوق جيب مليلية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن بعض من قتلوا سقطوا عن السياج وأضافت أن 140 فردا من قوات الأمن المغربية أصيبوا، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة، لدى محاولتهم منع المهاجرين من العبور.