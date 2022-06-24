94 مليون دولار مكافأة نهاية خدمة وحوافز لمدير التشغيل الأسبق لـ "سوفت بنك" 

وافقت مجموعة الاتصالات والاستثمار اليابانية العملاقة سوفت بنك كورب على دفع ما يصل إلى 94 مليون دولار إلى مدير التشغيل الأسبق مارسيلو كلاوري كمكافأة نهاية خدمة وحوافز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمجموعة اليابانية القول إن كلاوري الذي ترك المجموعة في يناير الماضي، حصل على مكافأة نهاية خدمة بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليار ين (34 مليون دولار) كما حصل إلى 8.1 مليار ين كجزء من حصته في برنامج حوافز الشركة حتى مارس الماضي.

وطلب كلاوري 30 في المائة من إجمالي قيمة برنامج حوافز الموظفين عن نشاط صندوق استثمار أمريكا اللاتينية التابع لصندوق الاستثمار فيجن فاند الذي يمكن أن يستمر حتى 2029.