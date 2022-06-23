بريطانيا تفرض عقوبات تجارية على روسيا وتدعو لحل أزمة الحبوب العالقة في أوكرانيا

كشفت مذكرة نشرت على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن لندن فرضت حزمة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا اليوم الخميس.

ووضحت المذكرة التدابير الجديدة ومن بينها حظر تصدير مجموعة من السلع والمنتجات التقنية إلى روسيا وكذلك حظر تصدير وقود الطائرات أو الجنيه الإسترليني أو الأوراق النقدية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت كذلك إلى أنه سيجري تطبيق قيود جديدة على تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية وخدمات الصناديق والوساطة في عمليات استيراد الحديد والصلب، وفقا لـ"رويترز".

كما دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم إلى حل الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا خلال الشهر المقبل، وعرضت تقديم بريطانيا خبراتها للمساعدة في حل جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر شحنات الحبوب بأمان.

وقالت بأنه من الواضح جدا أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية، وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية.