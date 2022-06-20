روسيا: جرحى ومفقودين بعد استهداف أوكرانيا لمنصات نفطية بحرية

اتهمت السلطات الروسية اليوم القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، لافتة إلى سقوط ثلاثة جرحى على الاقل وعمليات إنقاذ قائمة.

وكتب حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو على تلغرام: "هذا الصباح، هاجم العدو المنصات النفطية لشركة "تشيرنومورنيفتغاز" أنا على تواصل مع زملائنا في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الروسية ونحاول إنقاذ الناس".

ووفقا للفرنسية أوضح أنه تم إنقاذ 5 أشخاص من 12 بينهم ثلاثة جرحى، فيما تستمرعمليات البحث عن الآخرين بمشاركة سفن دورية ووسائل جوية.

ولم يحدد أكسيونوف المنشآت التي أصيبت، لكن الشركة تنشط في العديد من حقول النفط والغاز في البحر الأسود وبحر آزوف قبالة القرم.