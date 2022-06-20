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السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند

السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند

"الاقتصادية" من الرياض

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا، فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من (تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند).

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