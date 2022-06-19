هيئة التراث تستحضر تراث المملكة وفنونها الحرفية بمعرض المدينة للكتاب

لفتت البرامج والأنشطة التفاعلية التي يقدمها جناح هيئة التراث المشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، الذي افتتح الخميس الماضي بمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 25 يونيو الجاري، زوّار المعرض الذين توقفوا أمام الأفلام والصور المرئية التي عرضت أبرز مواقع تراث الثقافي بالمملكة، وتؤكد ما تتمتع به أرض المملكة من إرثٍ كبير في التاريخ .

وتأتي المشاركة بهدف إبراز جهود هيئة التراث في تنمية التراث الثقافي الوطني، ورفع مستوى الاهتمام والوعي به لدى المجتمع المحلي والزوار، وتمكين الحرفيين الذين قدموا في الجناح عروضاً حية للزوّار حول فنون النقش، والزخرفة، والنحت، إلى جانب طرق حياكة السدو، والصناعات الفخاريات .

يُذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة يشهد مشاركة أكثر من 200 دار نشر، من 13 دولة، يعرضون ما يزيد عن 60 ألف عنوان بمختلف اللغات، إضافةً إلى إقامة 80 فعالية متنوعة بين الندوات، والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل، وجناح الطفل الذي يتضمن عشرات الأنشطة والفعاليات التي تهدف لصقل مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية .