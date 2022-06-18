ميركل تدافع عن قرارها بشأن "نورد ستريم 2":  لم يكن الغاز سلاحا

دافعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن قراراتها بشأن إقامة خط أنابيب الغاز الروسي- الألماني "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق.

وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "لم أؤمن بالتغيير من خلال التجارة، ولكن بالارتباط عبر التجارة، مع ثاني أكبر قوة نووية في العالم"، مضيفة أن القرار لم يكن سهلا، وقالت: "كانت الأطروحة في ذلك الوقت هي: إذا تم تشغيل نورد ستريم 2، فلن يقوم بوتين بعد الآن بإيصال الغاز عبر أوكرانيا أو أنه سيهاجمها"، مضيفة أن الغرب حرص على أن يظل الغاز متدفقا عبر أوكرانيا وأن تستمر في تلقي رسوم العبور.

وبحسب "الألمانية"، أشارت ميركل إلى أن روسيا هاجمت أوكرانيا بعد ذلك في 24 فبراير، عندما لم يكن الغاز تدفق بعد عبر "نورد ستريم 2"، وقالت: "من هذا المنطلق لم يكن الغاز سلاحا".

وذكرت ميركل أنه كان هناك استعداد لاستخدام أموال دافعي الضرائب لدعم بناء محطتين للغاز المسال في ألمانيا، وقالت: "ولكن حتى اليوم الأخير من ولايتي، لم تقم أي شركة ببناء محطة للغاز المسال في ألمانيا لأنه لم يكن هناك مستورد قد حجز سعة طويلة الأجل مقدما بسبب السعر المرتفع".