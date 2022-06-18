ركود تام نتيجة نفاد الوقود يضع اقتصاد سريلانكا على شفا هاوية

أفاد تقرير إخباري اليوم بأن اقتصاد سريلانكا يوشك على الانهيار في ظل الركود التام، حيث تواجه الدولة التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، نفاد الوقود دون أي بوادر على وصول إمدادات جديدة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كانت الحكومة في سريلانكا أعلنت أمس الجمعة عطلة رسمية للمكاتب العامة والمدارس لتقليص حركة المركبات، حيث ظهرت العديد من الطرق حول العاصمة كولومبو خاوية. واصطفت آلاف السيارات في طوابير امتدت إلى عدة كيلومترات انتظارا لتزويد محطات التموين بالوقود.

وكان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا قال أمس الأول الخميس إن مؤسسة سيلون بتروليوم كورب، المملوكة للدولة، لم تتلق أي عطاءات لتقديم كميات جديدة من الوقود، وسط إحجام الموردين بسبب عدم تلقيهم مدفوعاتهم المستحقة.

وأشارت صحيفة "ديلي نيوز" في عددها اليوم إلى تعميم رسمي يطلب من موظفي الحكومة العمل من المنزل لمدة أسبوعين.

وقال الوزير ويجيسكيرا إن بلاده تواصلت مع العديد من الشركات والدول، وبينها روسيا، للحصول على إمدادات وقود، وتأمل في موافقة الهند على فتح خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات.