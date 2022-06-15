يوم إضافي للمفاوضات يبعث الأمل لمنظمة التجارة للتوصل إلى اتفاقات مهمة

سيتمكن وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 164 دولة من الاستفادة من يوم إضافي من المفاوضات - حتى 16 يونيو - على أمل أن تسمح هذه المهلة الجديدة بالتوصل إلى اتفاقات مهمة.

وكان من المفترض أن ينتهي المؤتمر الوزاري مساء الأربعاء مع أمل ضئيل في أن تتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة كصيد الأسماك وبراءات الاختراع للقاحات كوفيد.

لكن الناطق باسم منظمة التجارة العالمية دان بروزين قال للصحافيين إنه تقرر تمديد الاجتماع حتى غدا الخميس لأن "آفاق الاتفاقات مؤاتية والمباحثات مستمرة" لا سيما ضمن مجموعات صغيرة.

وبحسب "الفرنسية"، طلبت المديرة العامة للمنظمة نغوزي اوكونجو-ايوالا من الوزراء تكثيف الجهود للتوصل إلى تقارب في الآراء حول المسائل المختلفة التي يتم درسها وأن يدركوا أن الوقت يداهمهم.

وقالت "علينا العمل بكد ... والنبأ السار أننا أحرزنا تقدما لكن الأمر يتطلب عملا ووقتا اضافيين".

وتابعت "والنبأ غير السار هو أننا نفتقر إلى ترف الوقت وبالتالي أعتقد أنه حان الأوان ليتخذ الوزراء القرارات الواجب اتخاذها".