صادرات أوكرانيا من الحبوب تهبط 40% خلال يونيو إلى 613 ألف طن

أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم أن صادرات أوكرانيا من الحبوب هبطت حوالي 40 في المائة في النصف الأول من يونيو مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 إلى 613 ألف طن.

وأشارت البيانات إلى أن الكميات شملت 553 ألف طن من الذرة و42 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الشعير.

وصدرت أوكرانيا ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل أن تبدأ روسيا تدخلها العسكري للبلاد في 24 فبراير الذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة، وفقا لـ"رويترز".

وهبطت الأحجام إلى حوالي مليون طن بينما أُضطرت أوكرانيا، التي اعتادت أن تصدر معظم بضائعها من خلال موانئ بحرية، إلى نقل الحبوب بالقطارات عبر حدودها الغربية أو من خلال موانئها الصغيرة على نهر الدانوب.