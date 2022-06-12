"الثقافة" و "الدرعية" يتفقان على تعميق الرمزية التاريخية للمحافظة

وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في كافة المجالات التي تخدم مختلف القطاعات الثقافية من حيث التنسيق والتطوير والتنفيذ للمشاريع، والمبادرات، والفعاليات، وغيرها.

حيث وقع الاتفاقية كلا من الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وأحمد الخطيب وزير السياحة وعضو مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وتتضمن الاتفاقية أوجها متعددة، من أبرزها التعاون بتنمية البنية التحية الثقافية بأصول مختلفة تخدم القطاع الثقافي والفني الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للدرعية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المبادرات الثقافية والتراثية المشتركة، لتطوير عدد من الأصول التعليمية ضمن المخطط الرئيسي لبوابة الدرعية، بما في ذلك أكاديميات للموسيقى والكتابة الإبداعية، وفنون المسرح، والعمارة، والخط العربي، وفنون الطهي، بجانب متحف للفنون الرقمية وآخر للفنون المعاصرة.

وقال وزير الثقافة "تجسد الاتفاقية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية ببنودها وأطرها الشاملة نموذجا للتكامل بين الوزارة والهيئة، وتعد مثل هذه الشراكات أساسا لمهمتنا المشتركة لدعم تطوير المنظومة الثقافية في السعودية والحفاظ عليها".

وأضاف "نقف اليوم أمام مرحلة جديدة من مراحل بناء الإنسان والمكان استنادا للهوية والتاريخ العريق للمملكة، حيث يشمل الاتفاق بين الوزارة والهيئة عدة مسارات تصب باتجاه عمق الرمزية التاريخية للدرعية مع الأخذ بالاعتبار تطوير البنية التحتية ومواكبة متطلبات التطوير، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين ولي العهد".

وتابع "سنواصل العمل مع شركائنا في هيئة تطوير بوابة الدرعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاتفاقية، من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية المتعددة وكذلك المشاريع الكبرى التي ستُسهم بشكل فاعل في جذب الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة بما يخدم حاضر المواطن ومستقبله".

ومن جانبه، قال وزير السياحة "تشرفنا بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي شملت مجالات عدة، من شأنها تعزيز الجوانب التطويرية لبوابة الدرعية، وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية واستثمارية ضخمة، من خلال التكامل في المبادرات الفاعلة لبلوغ أهداف رؤية 2030 لوطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، رافعا أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الدعم الكبير والرعاية العظيمة التي تحظى بها الدرعية".

وأكد، أن الشراكة ستسهم بالارتقاء بالبرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية التي تحتضنها الدرعية، واكتسابها طابع التنوع والتفرد بحيث تعكس هويتها وتبرز خصائصها، إضافة إلى بناء قاعدة استثمارية صلبة لبوابة الدرعية، من خلال تحفيز المستثمرين وبناء الشراكات الفاعلة على مختلف المستويات".

وقال "نتطلع بطموح بالغ إلى تطوير بوابة الدرعية، كبيئة جذب سياحية تاريخية وثقافية بميزات عصرية، وسنعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في وزارة الثقافة لإنجاز هذا الهدف الإستراتيجي".

وتحتضن الدرعية "عاصمة الثقافة العربية 2030"، مبنى المقر الرئيسي لوزارة الثقافة في سياق الشراكة التي ستتيح للجهتين فرصة تأسيس برامج ذات طابع توعوي، وفعاليات ومبادرات تسويقية خاصة بالأفلام، الموسيقى، والفنون الأدائية، والأدب، وفنون الطهي، والتصميم. وستمتد الأنشطة التراثية والثقافية إلى المبادرات المتعلقة بالتعليم، والأبحاث، والتدريب، والتطوير.

وتهدف وزارة الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى جذب وتعزيز الفرص الاستثمارية من خلال حوافز تستهدف القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة الثقافية المتنوعة وربطها بالعمق التاريخي لمحافظة الدرعية، وتعزيز مكانة الدرعية كوجهة سياحية ثقافية عالمية.