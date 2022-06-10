بطول كيلومتر واحد .. روسيا تفتتح رسميا أول جسر يربطها مع الصين

افتتحت روسيا رسميا اليوم أول جسر سريع يربطها بالصين عبر نهر أمور.

وقال فاسيلي أورلوف حاكم منطقة أمور في أقصى شرق روسيا، خلال حفل الافتتاح:"أنا على يقين بأن هذا الجسر سيصبح بمثابة بطاقة زيارة لمدينتي بلاجوفيشينسك وخيخه". واكتسب افتتاح هذا الجسر الروسي مع الصين أهمية رمزية على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وتصاعد التوترات بين موسكو والغرب.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، المبعوث الرئاسي للشرق الأقصى، يوري تروتنيف: "فيما يتعلق بأهمية هذا الجسر ، فإننا نتحدث كل يوم عن تحول روسيا إلى الشرق ، لكن لا يمكننا أن نسمح لهذا التحول أن يكون مجرد كلام".

وبحسب "الألمانية"، أكد تروتنيف، الذي شارك في افتتاح الجسر عبر رابط الفيديو من موسكو، أهمية إقامة مرافق للبنية التحتية مع الصين، من خلال توسيع شبكة السكك الحديدية، وتشييد الجسور.

ويمتد الجسر السريع المؤلف من حارتين إلى أكثر من كيلومتر واحد، حيث ليربط مدينة بلاجوفيشينسك الروسية بمدينة خيخه الصينية.

وبدأ تشييد هذا الجسر السريع في عام 2016 واكتمل البناء في عام 2019. وتسببت القيود المفروضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين في تأجيل افتتاج الجسر، الذي حصل على الموافقة التقنية عام 2020.

وستسمح السلطات الصينية في الوقت الحالي بمرور البضائع فقط عبر هذا الجسر، وذلك بسبب القواعد الصحية المفروضة هناك.

ومن المقرر أن يعبر هذا الجسر يوميا نحو 630 شاحنة و 164 حافلة و 68 سيارة مع السماح بتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية.

وارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير وحتى أبريل 2022، بنسبة 25.9 في المائة ليبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8 في المائة لتبلع 30.85 مليار دولار.

وارتفع التبادل التجاري بين البلدين، العام الماضي، بنسبة 35.8 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.