التضخم في النرويج عند أعلى معدل منذ 34 عاما مدفوعا بارتفاع تكاليف المواصلات

ارتفعت أسعار المستهلكين في النرويج في شهر مايو الماضي بوتيرة فاقت التوقعات، لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ قرابة 34 عاما.

وذكر مكتب الإحصاء النرويجي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 5.7 في المائة في مايو الماضي، مقابل زيادة نسبتها 5.4 في المائة في أبريل السابق عليه.

وبحسب "الألمانية"، يعد هذا أعلى معدل تضخم في البلاد منذ ديسمبر عام 1988، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 في المائة. وجاءت الزيادة الأخيرة في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف المواصلات بنسبة 9.4 في المائة.

وارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية وتكاليف الصيانة الدورية في النرويج بنسبة 8.9 في المائة، فيما سجلت تكاليف الخدمات زيادة بنسبة 8 في المائة.

كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.4 في المائة مايو مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق عليه، في حين كان من المتوقع أن يترفع التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة في مايو في أعقاب زيادة بنسبة 1.2 في المائة في أبريل. وكان من المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة في ذلك الشهر.