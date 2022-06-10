ألمانيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة

أقر مجلس الولايات الألماني اليوم مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو للساعة اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

وكان البرلمان الاتحادي "بوندستاج" وافق يوم الجمعة الماضي على مشروع القانون. وبموافقة "البوندسرات" اليوم، يتخطى مشروع القانون، الذي قدمه وزير العمل هوبرتوس هايل، العقبة الأخيرة في التشريع.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور يبلغ في الوقت الراهن 9.82 يورو ويسري على كل العاملين تقريبا، وقد جرى التخطيط لتعديله بحلول مطلع يوليو المقبل إلى 10.45 يورو، وبعد ذلك بثلاثة شهور سيتم رفعه لمرة واحدة خارج خطوات الزيادة المعتادة، وفقا لـ"الألمانية".

وجرت العادة أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل أساسي تبعا لنسبة الزيادة السابقة في اتفاقات الأجور الجماعية.

وفي الوقت نفسه، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في الوظائف الصغيرة من 450 إلى 520 يورو شهريا بحلول أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يستفيد ما يصل إلى 6.2 مليون عامل من رفع الحد الأدنى للأجور.

ونفذت بذلك واحد من الوعود المحورية التي كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عنها في حملته الانتخابية.