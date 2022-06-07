صناديق التحوط تواجه بيئة مختلفة كليا في 2022

يتعين على صناديق التحوط التكيف مع بيئة سوق مختلفة جذريا هذا العام. بالنسبة لبعضها أصبحت الحياة أصعب بكثير. لكن بالنسبة لأخرى هذه هي بالضبط الظروف التي كانت تنتظرها منذ فترة طويلة.لقد أدى عالم جديد من التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد، والتشديد الكمي السريع الذي لم يكن من الممكن تخيله قبل بضع أعوام، إلى قلب أسواق الأسهم والسندات على مدى الأشهر الستة الماضية. سجل التضخم في منطقة اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا آخر بلغ 8.1 في المائة، ما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتسريع زيادات أسعار الفائدة.تعرضت أسهم التكنولوجيا عالية النمو بشكل خاص لضربة شديدة. ففي حين أنها يمكن أن ترتفع إلى تقييمات هائلة عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر، فإن المعدلات الأعلى تعني أن أرباحها المستقبلية المتوقعة تبدو أقل جاذبية نسبيا. لقد شعرت "تايجر جلوبال" وبعض صناديق "تايجر كبز" التي ازدهرت خلال السوق الصاعدة بالتأثير الكامل لعمليات البيع المكثف التي شهدتها السوق، وفي بعض الحالات خسرت أكثر بكثير من السوق الأوسع.لكن بالنسبة لبعض المديرين الذين يركزون على استغلال الفروق السعرية بين الأسهم، فإن الظروف الآن في مصلحتهم. لقد شعروا بالإحباط بسبب "ارتفاع كل شيء" الذي جعل المستثمرين في كثير من الأحيان يبدون غير مهتمين بما إذا كانوا يشترون شركة ذات جودة عالية أو منخفضة. لكن إزالة التمويل الذي يحمل تكلفة بالغة الانخفاض، الذي كان متاحا منذ فترة طويلة للشركات، بدأت في فصل القمح عن التبن.قال كير بولي، كبير مسؤولي الاستثمار لحلول الاستثمار البديلة في يونيون بانكير بريفي، "الآن يجب أن تستفيد "حقوق المساهمين" المحايدة في السوق وصافي الأموال المنخفضة من الأسهم (...) التي تعكس الأساسيات"، مشيرا بذلك إلى الصناديق التي تحاول جني الأموال من وزن سهم مقابل آخر، بدلا من المراهنة في الأغلب على ارتفاع الأسعار.تعد شركة ساندبار لإدارة الأصول ـ مقرها لندن ـ خير مثال على كيفية تغير الظروف بالنسبة لمثل هذه الصناديق. قبل عام كتبت في هذا العمود أن ساندبار التي لديها أصول قيمتها 2.2 مليار دولار، كانت تعاني مع الطريقة التي تبدو غير منطقية التي تعمل بها الأسواق.مثلا، قالت ساندبار التي أسسها مايكل كاولي، المضارب السابق في ميلينيوم كابيتال بارتنرز، إن العلاقة بين تحسن التوقعات بشأن أرباح الشركة ورد الفعل في سعر سهمها، الذي يجب أن يكون إيجابيا بشكل حدسي، كان أن هبط السهم "إلى مستويات لم نشهدها في العقد الماضي". في بعض القطاعات مثل صناعة الطيران، تحولت الأسهم إلى سلبية، ما يعني أن تحسن توقعات الأرباح من شأنه أن يدفع سعر السهم إلى الانخفاض في الواقع. أنهت ساندبار العام منخفضة 7.5 في المائة.لقد تغير كثير منذ ذلك الحين. ارتفع الصندوق 6.7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة بانخفاض بلغ في المتوسط 7.3 في المائة في صناديق التحوط الخاصة بالأسهم، وفقا لمجموعة البيانات إتش إف آر، وانخفاض 14.5 في المائة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.بشكل ملحوظ، ما يسمى ألفا – مصطلح متخصص متداول في القطاع للأموال التي يجنيها المدير من مهارته بدلا من مجرد متابعة تحركات السوق الشاملة - كان إيجابيا للصندوق في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية.أحد الأسباب الرئيسة، وفقا لشركة ساندبار، هو حقيقة أن الأسواق دخلت الآن "المراحل الأخيرة من الدورة الاقتصادية". كتبت الشركة في رسالة إلى المستثمرين أن هذا، تاريخيا، يمثل وقتا كانت فيه الظروف أكثر دعما لصناديق مثلها. كان هذا بسبب زيادة "التشتت (بين الأسهم) بشكل كبير" في حين أن العوائد من مجرد متابعة السوق، معتدلة أو تتحول إلى سلبية.أضافت أن إلغاء المراكز من قبل مستثمرين آخرين في نهاية العام الماضي وأوائل هذا العام، مع هبوط السوق، أوجد فرصا للربح لساندبار في الأشهر الأخيرة.في حين أن التوقعات بالنسبة لهؤلاء المديرين قد تحسنت بشكل ملحوظ، لا تزال هناك عوامل يمكن أن تعيق تقدمهم. ارتفعت الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين على أمل أن الأخبار السيئة عن الاقتصاد ستقنع البنوك المركزية بالحد من ارتفاع أسعار الفائدة. كما يشير بولي، من يونيون بانكير بريفي، حتى إذا حصل المدير على تحليل لأساسيات السهم بشكل صحيح، فلا يزال من الممكن أن يخرجه مستثمر كبير عن مساره.مع ذلك، هذا الفرز للصناعة الذي كان متوقعا منذ فترة طويلة، لكنه تأخر في كثير من الأحيان بسبب أعوام من تحفيز البنك المركزي، يلقى ترحيبا من قبل الكثيرين.كافحت صناديق التحوط خلال معظم العقد الماضي لتبرير سبب وجوب دفع المستثمرين رسومهم المرتفعة عندما كانت العوائد في الأغلب غير مغرية مقارنة بصناديق تتبع المؤشرات - المتاحة بجزء بسيط من التكلفة - أو مقارنة بالأرباح المعروضة على ما يبدو من صندوق استثمار في الأسهم الخاصة.في عالم أصبحت فيه عوائد الأسهم والسندات أقل جاذبية الآن، فإن صناديق التحوط التي لا تحاول فقط الصمود في الأسواق، بل تستغل اختلالات السوق بدلا من ذلك، ربما تكون قد حققت نجاحا أخيرا.