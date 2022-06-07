صادرات القمح الروسية تتضاعف إلى 1.26 مليون طن خلال مايو

قالت إيلينا تورينا المحللة باتحاد الحبوب الروسي أن البلاد صدرت 1.26 مليون طن من القمح في مايو، وهو ما يعادل نحو ضعف الكمية التي تم تصديرها قبل عام. ووصل إجمالي صادرات الحبوب لشهر مايو إلى 1.81 مليون طن.

ومنذ بداية الموسم الحالي (الذي بدأ في يوليو من العام الماضي وينتهي في يونيو الجاري) صدرت روسيا 41.7 مليون طن من الحبوب، أي أقل بنسبة 14 في المائة عن العام الماضي، منها 35 مليون طن من القمح، بتراجع بنسبة 9 في لمائة عن العام الماضي.

وتوقعت تورينا أن تنشط التعاقدات للموسم التالي حاليا، موضحة أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت إقبالا من كبار التجار فقط، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأشارت تورينا إلى أنه من المحتمل أن يتم تصدير مليون طن إضافي من القمح في يونيو الجاري، وفقا لحصة القمح التي تسمح روسيا بتصديرها.