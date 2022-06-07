الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لتوحيد شواحن الأجهزة الإلكترونية بحلول 2024 

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على أن تصبح للهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في التكتل معدات شحن موحدة بداية من عام 2024 .

وكتبت البرلمانية الألمانية آنا كافازيني، المنتمية لتحالف الخضر، والتي شاركت في المحادثات، على موقع تويتر، :"بعد عقد من الزمن، أخيرا سيكون هناك معيار واحد (يو إس بي-سي) لشحنها جميعا".

ولفتت إلى أن هذا "سيوفر الموارد ويريحنا من التوترات"، وفقا لـ"الألمانية".

ووفقا للاتفاق، سيكون النمط سي من الناقل التسلسلي العام (يو إس بي-سي) هو نمط الشحن الموحد في الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك الأجهزة اللوحية والقارئات الإلكترونية والكاميرات الرقمية وسماعات الأذن وسماعات الرأس ومكبرات الصوت المحمولة.

ويتعين الآن على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء التصديق على اللوائح، لتدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2024.