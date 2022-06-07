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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

بريطانيا ترسل قاذفات صواريخ M270 إلى أوكرانيا

بريطانيا ترسل قاذفات صواريخ M270 إلى أوكرانيا

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