نائب وزير الخارجية يستقبل المشاركين في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون وروسيا

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، المشاركين في الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا، وذلك لدى وصولهم اليوم إلى مطار العاصمة الرياض.

ويشارك في الاجتماع كل من، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي.