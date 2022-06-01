الفالح يبحث فرص توسيع الشراكات الاستثمارية للقطاع الخاص في السعودية واليونان

اختتم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح والوفد المرافق له اليوم، زيارة رسمية إلى اليونان، عقد خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من المسؤولين اليونانيين.

واستهل الفالح الزيارة بلقاء دولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية "اليونان" كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد الجانبان أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات، وعقد عدة لقاءات ثنائية مع المسؤولين اليونانيين، حيث بحث خلال هذه اللقاءات فرص توسيع الشراكات الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين.

وقال وزير الاستثمار في تصريح:" إن زيارتنا - اليوم- لليونان تأتي في إطار توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتقوية وتعميق الشراكة السعودية – اليونانية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والسياحية وغيرها من المجالات".

وأضاف :" بحثتُ مع شركائنا وأصدقائنا في اليونان عددا من البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتتيح هذه الزيارة الفرصة للشركات السعودية واليونانية لبحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتطويرها سواء في المملكة أم اليونان".

وخلال الزيارة، انعقدت أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية السعودية – اليونانية المشتركة، لبحث سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات، بما فيها التجارية والاستثمارية بين المملكة واليونان.

من جانب أخر، عقد مجلس الأعمال السعودي – اليوناني اجتماعه الأول بمشاركة اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية، تخللته اجتماعات بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث تطوير المشاريع والشراكات القائمة وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة.