وكالة الطاقة الدولية‭:‬ أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط.

ونقل عن بيرول قوله "عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا: على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا"، وفقا لـ"رويترز".

كما حذر بيرول وفقا للتقرير من أن أزمة الطاقة الحالية "أكبر بكثير" من صدمات النفط في السبعينيات وأنها ستدوم أيضا لفترة أطول.

وقال بيرول للموقع "في ذاك الوقت كان الأمر يتعلق فقط بالنفط ... الآن لدينا أزمة نفط وغاز وأزمة كهرباء في آن واحد".