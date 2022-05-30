كورونا في المملكة .. الإصابات ترتفع والوفيات تتراجع

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات كورونا، حيث سجلت أمس 530 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 766726 إصابة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 532 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 751177 حالة.وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات 9144 وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العناية في المستشفيات 80 حالة.ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات "كوفيد – 19"، سجلت الرياض 155 حالة جديدة، وجدة 148، والدمام 60 حالة، ومكة المكرمة 42 حالة، والمدينة المنورة 35 حالة، و13 حالة في أبها.وتصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 159 حالة، و136 حالة في الرياض، و58 في مكة المكرمة، و39 في المدينة المنورة، و44 في الدمام، و13 حالة في أبها.إلى ذلك، قالت وزارة الصحة إن زيادة جرعات التحصين قللت الحالات الحرجة والوفيات، مؤكدة أن التحصين أهم وسيلة لتجاوز مخاطر موجات الأوبئة وخفض مضاعفات الإصابة.وكانت "الصحة" منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا، كوفيد - 19 لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما فأكثر لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح في جميع مناطق ومحافظات المملكة.