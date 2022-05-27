3 مباريات فاصلة .. 30 ريالا للتذكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طرح تذاكر آخر ثلاث مباريات فاصلة ومؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر أمس، ابتداء من الثالثة عصرا بتوقيت الدوحة، حيث يستضيف المباريات الثلاث، التي يختتم بها مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال، استاد أحمد بن علي، أحد الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم، وسيحظى منتخبان بفرصة المشاركة في النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط نهاية العام الجاري.وتنطلق المباريات الثلاث المرتقبة في السابع من حزيران (يونيو) المقبل بمباراة تجمع بين الإمارات وأستراليا لتحديد ممثل قارة آسيا الذي سيواجه في الـ13 من الشهر ذاته بيرو في مباراة فاصلة، ليتأهل الفائز بها مباشرة إلى المونديال، بينما تشهد المباراة الثالثة مواجهة بين كوستاريكا ونيوزيلندا لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم.وتتوافر تذاكر المباريات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني بـ30 ريالا قطريا للتذكرة الواحدة، ويمكن دفع قيمة التذاكر حصريا عن طريق بطاقات الائتمان.وبإمكان المشجعين استخدام التذاكر المطبوعة أو التذاكر الإلكترونية، وتنطلق كل من المباريات الثلاث عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.ويلتحق الفائز من المباراة التي ستجمع بين الإمارات وأستراليا وبيرو، بالمجموعة الرابعة في مونديال قطر التي تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب وتونس والدنمارك، في حين سيلتحق الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بالمجموعة الخامسة لينضم إلى اليابان وإسبانيا حاملة لقب مونديال 2010، وألمانيا الفائزة بلقب نسخة 2014.