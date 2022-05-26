إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في "تويتر" إلى 33.5 مليار دولار

رفع إيلون ماسك المبلغ الذي جمعه مباشرة مع شركائه لشراء تويتر، إلى 33.5 مليار دولار مخفضا بذلك قيمة القروض التي سيستدينها من المصارف.

وبعد الإعلان، ارتفع سهم تويتر في المبادلات بعد إغلاق وول ستريت بنسبة تجاوزت 5 في المائة.

وكان ماسك الذي يرأس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، تقدم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25.5 مليار دولار إلا أنه خفضها إلى 13 مليار دولار على ما جاء في وثيقة سجلت أمس لدى الهيئة الضابطة للأسواق المالية (SEC) ما يخفض العبء المالي بشكل كبير.

ومطلع مايو، التزم مساهمون حاليون في تويتر إشراك أسهمهم في العملية والبقاء في رأسمال الشركة وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول في البورصة. وتساهم قيمة أسهمهم تاليا في خفض المبلغ الذي ينبغي على ماسك تأمينه، وفقا لـ"الفرنسية".

وأعلن ماسك مؤسس شركة "سبايس إكس" لصناعات الفضاء أيضا، أمس أنه تلقى التزامات مباشرة أخرى سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الشراء، بمعدل 6.25 مليار دولار إضافية.

لم يحدد ماسك إن كانت هذه المبالغ مصدرها أمواله الخاصة كليا أو جزئيا أو أن مستثمرين آخرين انضموا إليه.

وكان حجم القروض الأساسية، أثار قلق محللين لأنها كانت تستند إلى أسهم تسلا وتقيم ارتباطا مع شركة صناعة السيارات الأمر الذي لم تحبذه الأسواق.