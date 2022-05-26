فيلسوف الحضارةيأتي كتاب "مالك بن نبي.. مستأنف الخلدونية وفيلسوف الحضارة"، للباحث بدران بن لحسن، الصادر عن منشورات دار الوطن في الجزائر، في إطار البحث المتجدد الذي يقوم به الباحثون للتعريف بفكر مالك بن نبي، وتبسيطه أمام القارئ. ويأتي الكتاب ضمن حاجة الأمم والشعوب والمجتمعات في مرحلة تحولها إلى مرجعيات فكرية، وإلى منظرين يفتحون لها الأفق لبناء مستقبلها، وفق رؤية واضحة ومنهج متماسك وقيم أصيلة. وابن نبي يعد واحدا ممن تنطبق عليهم تلك الأوصاف، فهو "مثقف واسع الاطلاع، إنساني التوجه، وعالمي الثقافة، خلدوني المرجعية، وفيلسوف الحضارة". الكتاب يتناول بداية مفهوم الحضارة ونشوئها. وأشار المؤلف إلى أن مالك بن نبي لم يلق بعد حقه من الاعتراف وإعادة الاعتبار، وتقدير إبداعه الفلسفي والفكري ومنجزه في الفكر الاجتماعي واستئناف الخلدونية، التي تعد أهم إضافة في الفكر الاجتماعي قدمها المسلمون عبر التاريخ، وجاء ابن نبي للبناء عليها والإضافة إليها. ومن الضروري تقديمه إلى الأجيال الجديدة.النظرية الديمقراطيةكتاب يهتم بإيضاح تعريفات الديمقراطية السائدة. يلقي كتاب "النظرية الديمقراطية.. التطور التاريخي، المفهوم والأنماط" الضوء بشكل موسع على الديمقراطية، مفهوما وتطورا ومضمونا. ويهتم الكتاب - الذي حرره الدكتور أمين مشاقبة، وشارك في إعداده مجموعة من طلبة الدراسات العليا - بإيضاح تعريفات الديمقراطية السائدة. ويوضح أن ما يهم في العصر الحالي هو النظر إلى الديمقراطية على أساس أنها منهج حياة، وليست عقيدة سياسية، فهي "ثقافة تقوم على منظومة قيم، مثل التسامح، والتعددية، واحترام كرامة الإنسان وحرياته، والمساواة، وسيادة القانون". وجاء الكتاب، الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"، في ستة فصول استعرضت النظرية الديمقراطية من جوانبها المختلفة. إذ عالج الفصل الأول المفهوم والتطور التاريخي للديمقراطية، وتناول الفصل الثاني مرتكزات الديمقراطية الحرية، والعدالة، والمساواة، وناقش الفصل الثالث أنماط الديمقراطية. وتناول الكتاب لاحقا التحول الديمقراطي، فيما اختتم أبحاثه بقضية الديمقراطية حول العالم، من خلال إلقاء الضوء على مستقبلها، وتقديم تأطير نظري للمعايير العالمية لقياسها.الحضارة العربية الإسلامية وأثرهايأتي هذا الكتاب لمؤلفيه مصطفى كمال المعاني ورائد عبدالجليل العواودة، علامات فارقة في الحضارة العربية في الأندلس، بكل ما تركته من منجزات فكرية مهمة. ويتناول الكتاب، الصادر حديثا عن "دار ناشرون وموزعون" في عمّان، بداية مفهوم الحضارة ونشوئها، وأهم الآراء والنظريات التي تدور حول نشوء الحضارة مثل نظرية ابن خلدون، ونظرية فيكو، ونظرية الجنس أو العرق، ونظرية شبنجلر، ونظرية التحدي والاستجابة، والنظرية المادية. كما يغوص المؤلفان في العوامل التي تساعد على نشوء الحضارة وتقدمها، بينما يتطرقان إلى دور الحضارة الإسلامية في الحفاظ على الحضارات السابقة وأهم معابر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا، مثل البعثات التعليمية، والحروب الصليبية، والتجارة بين العالمين الإسلامي والأوروبي، وانتشار الإسلام، والفتوحات الإسلامية، والرحالة المسلمين الذين طافوا مختلف أنحاء العالم، والرحالة الأوروبيين، والتبادل التجاري، والتقارب السياسي والثقافي، واللاجئين السياسيين المسيحيين، وانتقال الأخبار والأشعار، والترجمة.