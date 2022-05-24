أوغندا تدعم طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

استقبل يوري موسفني رئيس أوغندا، بالقصر الرئاسي اليوم، أحمد قطان المستشار في الديوان الملكي، والوفد المرافق له.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب أوغندا بالتقدم والازدهار، فيما حمله رئيس أوغندا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030، في الرياض، وعبر عن ذلك من خلال مؤتمر عقده بعد لقائه بالمستشار الذي عبر فيه عن شكر وتقدير حكومة السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين.