باعشن والفقي يتوجان "الرواد" ببطولة الأبطال للهواة

توج عبدالعزيز باعشن مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، وعادل الفقي رئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، فريق الرواد (مكة)، بكأس بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم، ومبلغ 300 ألف ريال، بحضور عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، وأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "سابقا"، ومرعي العواجي نائب رئيس الرابطة، وجميل فلاته الأمين العام .

وفاز الرواد على الرسوخ (جدة)، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل البلوي، على ملعب نادي الوحدة في مكة، ونال فريق الرسوخ الميداليات الفضية، ومبلغ 150 ألف ريال، وحصل بلال تغاليف (الرواد)، على جائزة أفضل لاعب، ومبلغ 5 آلاف ريال، وعبدالله عريبي (الرسوخ)، على جائزة الهداف، ومبلغ 5 آلاف ريال، ونايف البديدي (الرسوخ)، على جائزة أفضل حارس، ومبلغ 5 آلاف ريال.

من جهته هنأ عادل الفقي الفائزين بالبطولة التي وصل إليها أفضل 16 فريقا من أصل 2000، مؤكدا أن المستوى الفني العالي الذي ظهرت به الفرق في البطولة والحضور الجماهيري، يؤكد جني ثمار الدعم الحكومي للرياضة وخدمة شباب الوطن، والحماس بعد التوقف بسبب الجائحة، مقدما شكره للحضور والمتابعة والاهتمام الدائم من وزارة الرياضة، بعد أن هيأت كافة الملاعب الرسمية لفرق الهواة، كما قدم شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدا أن الجوائز المالية المخصصة للبطولة ستزيد من حماس الفرق واللاعبين في الأعوام المقبلة.