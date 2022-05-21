لاجارد تتوقع بأن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو 

توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إجراء البنك أول زيادة في أسعار الفائدة الأوروبية خلال أكثر من عقد في شهر يوليو المقبل، ولكنها قللت من أهمية فكرة حدوث زيادة بواقع 50 نقطة أساس (5.0 في المائة) في ظل المخاوف من اتساع النشاط الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن لاجارد قولها للتلفزيون الهولندي إنه في ظل تنامي الاعتماد على دفع مجلس محافظي البنك لزيادة أسعار الفائدة خلال الصيف، يتوقع أن تأتي الزيادة بعد "أسابيع" من نهاية عملية صافي شراء السندات في وقت مبكر خلال الربع السنوي المقبل، بالتوافق مع إرشادات البنك.

وقالت لاجارد: "سنتبع سبيل التوقف عن عمليات مشتريات الأصول الصافية ... وحينئذاك، وفي وقت ما فيما بعد- ربما بعد بضعة أسابيع - يتم رفع أسعار الفائدة".

وأشارت بلومبرج إلى تنامي القلق لدى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات التضخم القياسية، مع التركيز على المخاطر المتعلقة بجموح الأسعارعلى خلفية المخاوف من تداعيات الأزمة بين روسيا روسيا وأوكرانيا والمشكلات المتجددة بشأن تعطل سلاسل الإمداد، مما سيخرج التعافي من جائحة كورونا عن مساره.