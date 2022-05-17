أكثر من 545 مليار دولار مبيعات أكبر 500 شركة في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم وصول مبيعات أكبر 500 شركة في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أكثر من 700 تريليون وون كوري جنوبي (545 مليار دولار) وذلك لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية بفضل الأداء القوي لشركات الرقائق والإلكترونيات والبتروكيماويات وصناعة السيارات.

وبحسب موقع "سجل الرؤساء التنفيذيين" (سي.أو.إي سكور) المتخصص في تتبع أداء الشركات، فإن إجمالي إيرادات 344 شركة من بين أكبر 500 شركة في كوريا الجنوبية وصل خلال الربع الأول أكثر من 793 تريليون وون بزيادة نسبتها 19.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والذي يشمل صناعة الرقائق أيضا، أكبر مبيعات بين مختلف القطاعات وذلك بقيمة 143.3 تريليون وون، وفقا لـ"الألمانية".

وفي المركز الثاني جاء قطاع البتروكيماويات الذي سجل مبيعات إجمالية بقيمة 101.4 تريليون وون، ثم قطاع السيارات وقطع الغيار بمبيعات قيمتها 80.4 تريليون وون، وقطاع التأمين بمبيعات بلغت 67.2 تريليون وون وقطاع الأوراق المالية 48.2 تريليون وون.

في المقابل، عانى قطاع صناعة بناء السفن والآلات والمعدات من انخفاض مبيعاته بنسبة 2.7 في المائة سنويا. كما تراجعت مبيعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.8 في المائة.

وظلت شركة "سامسونج إلكترونيكس" للإلكترونيات أكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث الإيرادات خلال الربع الأول، حيث بلغت إيراداتها 77.8 تريليون وون.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي أرباح التشغيل لهذه الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي 62.3 تريليون وون بزيادة نسبتها 5.4 في المائة سنويا. وسجلت سامسونج إلكترونيكس أيضا أكبر أرباح تشغيل وبلغت 14.1 تريليون وون بزيادة نسبتها 50.5 في المائة سنويا.