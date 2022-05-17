مجلس إدارة "سيسكو" يوافق على تحديث سياسة توزيعات الأرباح للعامين 2022 و2023

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة عن العامين 2022 و2023.

وقالت الشركة بأن المجلس يرى أنه من المهم توفر سياسة تحقق التوازن المناسب بين إعادة الاستثمار لتحقيق النمو وبين منح المساهمين الأرباح مع إتاحة القدرة على المرونة في تنفيذ استراتيجية الخمس سنوات المحدثة، والتي تسهم إلى تحقيق قيمة عالية ودائمة للمساهمين على المدى الطويل، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية التي تدرسها الشركة في القطاعات الرئيسية التي تعمل فيها سيسكو من موانئ وخدمات لوجستية وأنظمة مياه.

وعليه، قرر مجلس الإدارة اعتماد سياسة توزيع أرباح جديدة، تهدف بموجبها إلى العمل على دفع إجمالي توزيعات أرباح سنوية بقيمة 0.80 ريال لكل سهم عن كل سنة لكلتا السنتين الماليتين 2022 و2023. حيث تتضمن هذه السياسة أن تكون توزيع الأرباح نصف سنوية وقدرها 0.40 ريال لكل سهم خلال هاتان السنتين.

وستتم مراجعة سياسة توزيع الأرباح سنويا في سياق متطلبات الاستثمار للشركة والتي قد تخضع للتغيير بناء على أي تغييرات في السوق أو تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة والتدفقات النقدية وأي فرصة استثمارية جديدة أو التزامات مالية يمكن أن تنشأ في المستقبل.