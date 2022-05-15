الملك وولي العهد يهنئان محمد بن زايد برئاسة الإمارات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.وقال خادم الحرمين «يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا لدولة الإمارات الشقيقة، أن نعرب لكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى -جل وعلا- أن يوفقكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الإمارات وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».وأضاف خادم الحرمين «نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معا على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية، متمنين لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الشقيق مزيدا من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للإمارات، أن أبعث لكم أخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلا المولى -جل وعلا- أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الإمارات وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».