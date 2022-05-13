أفضل أداء يومي "نيكي" منذ نهاية مارس .. و"سوفت بنك" يقفز 12.2%

سجل المؤشر نيكي الياباني أعلى زيادة في أكثر من شهر ونصف مع إقبال المستثمرين على الأسهم الرخيصة، وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك المكاسب.

وقفز نيكي 2.64 في المائة ليغلق عند 26427.65 نقطة في أعلى زيادة يومية منذ 23 مارس متعافيا من انخفاض إلى أدنى مستوى في شهرين سجله في الجلسة السابقة. وخسر المؤشر 2.1 في المائة هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 في المائة إلى 1864.20 نقطة. وسجل تراجعا بنسبة 2.7 في المائة خلال الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، كان سهم مجموعة سوفت بنك الأكثر دعما للمؤشر نيكي إذ قفز 12.22 في المائة.

وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين في ميزوهو للأوراق المالية إن المستثمرين اشتروا أسهم سوفت بنك بسبب توقعات بصعود المؤشر ناسداك في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 5.54 في المائة بعد إعلان الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية توقعات قوية للسنة المالية الحالية.

وتراجع سهم نيسان موتور 2.93 في المائة بعد تحذير الشركة المصنعة للسيارات من تحقيق أرباح تشغيل ضعيفة للسنة المالية الحالية تقل بكثير عن توقعات المحللين.