شراكات استثمارية وتنموية لقطاع الفضاء بالمملكة مع شركات الفضاء الأمريكية

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، أمس الخميس ، عدداً من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الفضاء الأمريكية، وذلك لتبادل الخبرات والتقنيات والسعي لتعزيز القدرات المشتركة لقطاع الفضاء.

وجاءت اللقاءات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها المهندس السواحه للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى مع كلٌ من المؤسس ،الرئيس التنفيذي لشركة (Axiom) مايكل سوفريديني ، و الرئيس التنفيذي لشركة (Redwire) بيتر كانيتو ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.

وناقشت اللقاءات عدة محاور رئيسية تستهدف تبادل الخبرات والتقنيات المختصة بمنصات الجاذبية الصغرى، والتعاون المشترك لتوطين صناعة الأقمار الصناعية، والسعي لتعزيز القدرات المشتركة على اكتشاف الحطام الفضائي، والمساهمة الفعالة في بناء المنظومات الملاحية المتطورة .

