خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس بوروندي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس بوروندي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال استقباله، وزير خارجية بوروندي إلبرت شيتغيرو.

وثمن وزير الخارجية في بداية الاستقبال، ما أبداه وزير خارجية بوروندي من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما بحث الوزيران، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.