الخطوط السعودية تتوقع تسلم أول طائرات من طلبية تضم 73 طائرة في ديسمبر

قال إبراهيم الكشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية في فعالية صناعية في دبي اليوم الاثنين إن الشركة تتوقع تسلم أول طائرات من طلبية مكونة من 73 طائرة في ديسمبر.

وأضاف الكشي إنه تم تأمين تمويل الطلبية العام الماضي. وقال لرويترز على هامش الفعالية إنه حدثت تأخيرات لدى كل من بوينج وإيرباص ولكن ستبدأ عمليات التسليم في 22 ديسمبر.

وأن هناك طلبيات إضافية لم تعلن الشركة عنها بعد ولكنها قيد الإعداد لهذا العام. كما إن الشركة لديها خطة تم تعديلها لتكوين أسطول، وهي عملية مستمرة لذلك لا يمكن تحديد العدد. لكنه قال إن الخطوط السعودية تخطط لعملية توسع كبيرة لتلبية مطالب المملكة.

كان الكشي قد قال لرويترز العام الماضي إن الخطوط السعودية تجري محادثات مع شركتي إيرباص وبوينج بشأن طلبية لشراء طائرات عريضة البدن قائلا في ذلك الوقت إنها "أسطول حجمه جيد".

