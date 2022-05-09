المستشار الألماني يدافع عن تأخره في إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي توجه إليه اتهامات ببطء التحرك وضعف الريادة، في كلمة متلفزة الأحد عن السياسة التي يعتمدها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن ينفذ كل ما يطلب منه. وقال المستشار الألماني خلال كلمة متلفزة نادرة في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية «نحن لا ننفذ كل ما يطلب منا»، مضيفا «لأني أقسمت عندما توليت المنصب على عدم إلحاق الضرر بالشعب الألماني». وتابع المستشار الاشتراكي- الديمقراطي، الذي يقود منذ كانون الأول (ديسمبر) ائتلافا مع الخضر والليبراليين «يعني ذلك حماية بلادنا وحلفائنا من المخاطر».ومعارضو شولتس يتهمونه بالتأخر في إعطاء الضوء الأخضر لإرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، حيث تحتدم المعارك والهجمات الروسية، خصوصا في شرق البلاد. وفي نهاية المطاف وافقت ألمانيا في 26 نيسان (أبريل) على تزويد أوكرانيا دبابات من نوع ليوبارد.وبرلين، التي تنتقد نهجها السلطات الأوكرانية، تتعرض كذلك لانتقادات على خلفية رفضها فرض حظر على الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه.وتبرر الحكومة الألمانية موقفها بأن حظرا من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد.ومتوجها خصوصا إلى الألمان المتخوفين من تحول النزاع الروسي - الأوكراني إلى نزاع دولي، أكد شولتس أن ألمانيا لن تكون وحيدة.وقال «نتعاون بشكل وثيق مع حلفائنا»، في حين عقد الأحد عبر الفيديو اجتماع للدول الأعضاء في مجموعة السبع، التي ترأسها ألمانيا هذا العام. وأضاف المستشار «لا نتخذ أي خطوة من شأنها أن تلحق بنا وبشركائنا ضررا أكبر مما تلحقه بروسيا».ويواجه شولتس ضغوطا لزيارة كييف أسوة بمسؤولين آخرين في مقدمتهم الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية.وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن صواريخها عالية الدقة دمرت أسلحة وعتادا عسكريا أمدت به الولايات المتحدة ودولا غربية لم تذكرها بالاسم القوات الأوكرانية، في محطة للسكك الحديدية بالقرب من بلدة سوليدار.وأضافت الوزارة أنها دمرت ستة مستودعات لتخزين الصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق لوجانسك ودونيتسك وخاركيف، بينما أسقطت دفاعاتها الجوية طائرة حربية أوكرانية من طراز سوخوي-25.