الديوان الملكي: خادم الحرمين يجري منظارا للقولون والنتيجة سليمة

أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى ظهر اليوم الأحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظارا للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

