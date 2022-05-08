بـ 120 مليون ريال .. "فرجت" ساهم بسداد مديونيات 2500 مستفيد في رمضان

أوضحت المديرية العامة للسجون، أن مبادرة "فرجت"، أسهمت في سداد مديونيات 2508 مستفيدين خلال شهر رمضان، بتبرعات تجاوزت (120) مليون ريال.

وأشارت، إلى أن الفواتير التي تم سدادها تعود للموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، حيث تمثل المبادرة نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المستفيدين، مشددة على أنها متاحة طوال العام عبر "أبشر"، وتطبيق "أبشر أفراد" ومنصة "إحسان"، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

وقدمت شكرها للمتبرعين كافة، الذين أسهموا في هذا العمل الخيري و الإنساني وتعميق المقاصد الشرعية لموسم الخير والعطاء، شهر رمضان المبارك.