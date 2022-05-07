أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
المعادن
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق دبي
سوق أبوظبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
سوق مصر
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
مؤشر الاقتصادية العقاري
رؤية السعودية 2030
FINANCIAL TIMES
المقالات
صوت القانون
رواد الأعمال
اتصالات وتقنية
سفر وسياحة
أخبار
ثقافة وفنون
المشراق
الرياضة
الناس
الأخيرة
إصدارات وملاحق
مجموعة العشرين
أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
سوق مصر
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
المقالات
رؤية ٢٠٣٠
إصدارات وملاحق
مجموعة العشرين
بحث
السعودية تستهدف استثمارات تعدينية جديدة بـ 32 مليار دولار عبر 9 مشاريع
أدنى مستوى لليرة التركية في شهرين .. 14.95 مقابل الدولار
الدولار يحوم نحو ذروة 20 عاما .. والذهب يتكبد ثالث خسارة أسبوعية
143.9 مليار دولار استثمارات رأس المال الجريء عالميا في الربع الأول .. صعدت 7 %
مكاسب أسهم قطاع الطاقة السعودي أعلى بمرتين من العائد العالمي .. 9.95 % في فبراير
الحرب تقصف طريق الاقتصاد الإسباني الممهد للانتعاش .. الضرر الأكبر في القطاع المالي
الدنمارك تسعى لبلورة رؤية مشتركة لتطوير طاقة الرياح
المفوضية الأوروبية لدول الاتحاد: حرروا أنفسكم من الإمدادات الروسية
بريطانيا تحث «شل» و«بريتش بتروليوم» على دعم أمن الطاقة
محادثات معقدة بشأن حظر النفط الروسي .. والمجر: القرار بمنزلة «قنبلة نووية»
أنت هنا
الرئيسية
كاريكاتير
كاريكاتير 2022/05/06
كاريكاتير
كاريكاتير 2022/05/06
السبت 7 مايو 2022
فهد الخميسي
إنشرها
أضف تعليق
Tweets by aleqtisadiah
المزيد من كاريكاتير
المزيد
أضف تعليق