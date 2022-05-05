أرباح تفوق التوقعات لـ"بي.إم.دبليو" خلال الربع الأول بفعل الطلب على السيارات الفارهة

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليواليوم تحقيق نتائج أعلى من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم اضطراب سلاسل الإمداد نتيجة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وإجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وارتفعت أرباح الشركة قبل حساب الفوائد والضرائب بنسبة 12.1 في المائة إلى 3.39 مليار يورو (3.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأرجعت الشركة الألمانية الموجود مقرها في مدينة ميونيخ الزيادة القوية في أرباحها إلى الدمج الكامل لمشروعها الصيني المشترك "بي.إم.دبليو بريليانس أوتوموتيف" إلى جانب استمرار الطلب القوي على السيارات الفارهة، وفقا لـ"الألمانية".

وحققت بي.إم.دبليو هامش أرباح تشغيل قدره 8.9 في المائة في قطاع صناعة السيارات وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.

كما حققت الشركة أرباحا صافية خلال الربع الأول بنحو 10.2 مليار يورو وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل إعادة تقييم حصة الشركة في مشروع بي.إم.دبليو بريليانس أوتوموتيف.