للشهر الثاني على التوالي .. احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يتراجع

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بسبب تراجع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية، وسط ارتفاع قيمة الدولار وعمليات بيع الدولار لكبح الهبوط الحاد لقيمة العملة المحلية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بنهاية الشهر الماضي إلى 449.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.51 مليار دولار عن الشهر السابق.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.

وبحسب "الألمانية"، أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض قيمة الأوراق المالية الأجنبية بنهاية الشهر الماضي بمقدار 1.38 مليار دولار شهريا إلى 408.83 مليار دولار تمثل 91 في المائة من احتياطي النقد الأجنبي.

كما تراجعت قيمة الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بمقدار 6.56 مليار دولار لتصل إلى 16.25 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.