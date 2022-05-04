إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مجددا خلال 3 سنوات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويتر للتعقيب في حين لم يتسن الاتصال بماسك للحصول على تعليق.

