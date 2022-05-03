بقيمة 300 مليون دولار .. "إمبرايسر السويدية" تستحوذ على مطوري لعبة الفيديو "توم رايدر"

أعلنت مجموعة "إمبرايسر" السويدية لألعاب الفيديو الاثنين الاستحواذ على ثلاثة استوديوهات يعود لها الفضل في تطوير ألعاب ناجحة بينها "توم رايدر" و"ديوس إكس"، من شركة "سكوير إنيكس" اليابانية.

وأوضحت "إمبرايسر" في بيان أنها استحوذت على الاستوديوهات الأمريكية الشمالية الثلاثة "كريستال دايناميكس" و"إيدوس مونتريال" و"سكوير إنيكس مونتريال" في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار وتطاول 1100 موظف.

ولفتت المجموعة السويدية إلى أن الصفقة تشمل حقوق الملكية الفكرية لألعاب ناجحة عدة بينها "تومب رايدر" التي تتجسد من خلال شخصية عالمة الآثار الشهيرة لارا كروفت.

وأوضح مدير عام "إمبرايسر" وأحد مؤسسيها لارس فينغيفورس "نحن سعداء لضم هذه الاستوديوهات إلى مجموعة إمبرايسر. إنها تراخيص رائعة ومواهب إبداعية من الطراز العالمي وأثبتت سمعتها الممتازة مرات عدة في العقود الأخيرة"، وفقا لـ"الفرنسية".

وتشمل الصفقة الاستحواذ على الحقوق الفكرية للعبة الخيال العلمي "ديوس إكس"، ولعبة "ثيف" التي يؤدي فيها اللاعبون شخصيات لصوص يتعين عليهم إخفاء جرائمهم بأكبر مقدار ممكن.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة الهيئات الناظمة لإتمام الصفقة، في خطوة يُتوقع حصولها بين يوليو وسبتمبر.

وتتخذ مجموعة "إمبرايسر"، المعروفة سابقا باسم "تي اتش كيو نورديك"، مقرا لها في مدينة كارلشتات الصغيرة في غرب السويد.

وقد أنجزت المجموعة صفقات استحواذ كثيرة في السنوات الأخيرة، وهي ستضم بعد إنجاز الصفقة الجديدة 14 ألف موظف و124 استوديو داخليا لتطوير الألعاب.