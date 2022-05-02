خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.