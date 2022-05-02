أنت هنا

أخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا من أمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا من أمير الكويت

"الاقتصادية" من الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار