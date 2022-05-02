احتفالية "عيدنا في حينا" تنطلق بعدد من المواقع في القصيم

‏‎ نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القصيم ممثلا بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة مساء أمس احتفائية ليلة عيد الفطر بعدد من أحياء بريدة والمحافظات التابعة لمنطقة القصيم تحت شعار "عيدنا في حينا" حيث تم من خلالها توزيع هدايا العيد لشرائح المجتمع بمشاركة مجتمعية من أهالي الأحياء.

وتحظى احتفالية العيد التي تستمر طيلة أيام العيد بتوجيه ودعم من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم ومتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القصيم بهدف إحياء الشعائر الدينية وتفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد في المنازل وتعزيزا للترابط بين الأهالي والجيران وزيادة اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.