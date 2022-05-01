"إكسبلودنج كيتينز" تعرض ألعابها وعروضها عبر "نتفليكس"

باعت شركة ألعاب الكمبيوتر الأمريكية إكسبلودنج كيتينز، أكثر من 18 مليون نسخة من لعبة الورق التي تحمل اسمها وتحظى بشعبية هائلة في العالم.

وقد بدأت الشركة الموجود مقرها في لوس أنجليس الأمريكية، طرح ألعابها الشهيرة عبر نتفليكس، أكبر منصة بث تدفقي في العالم عبر الإنترنت.

وتعتزم "نتفليكس"، طرح نسخة من لعبة "إكسبلودينج كيتينز" للأجهزة المحمولة في مايو.

كما تسعى لتطوير سلسلة رسوم متحركة مستمدة من اللعبة، حيث يأتي الخير والشر للأرض في شكل قطط مكتنزة، على أن يبدأ بثها في 2023.

وتأتي هذه الصفقة الأولى من نوعها في الوقت الذي تدرس فيه نتفليكس، الاستثمار بقطاع ألعاب الفيديو المزدهر، الذي يجذب جمهور شاب كبير.

وقال مايك مون مدير إدارة الرسوم المتحركة في نتفليكس، "التطوير المشترك لأي لعبة أو مسلسل رسوم متحركة يفتح أرضا جديدا أمامنا".

وأضاف "لا نستطيع التفكير بلعبة أفضل من بناء عالم حولنا، أفضل من إكسبلودينج كيتينز، باعتبارها واحدة من الأكثر ابتكارا وإبداعا وأصالة في هذا القرن".

وتمكنت حملة كيك ساترتر من جمع 8.7 مليون دولار، لصالح إكسبلودنج كيتينز خلال 30 يوما، ويتم توفير اللعبة بـ 30 لغة، وتباع النسخة مقابل 20 دولارا.